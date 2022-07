La risonanza magnetica? Inquina quanto un'auto che viaggia per 500mila chilometri

Anche la salute inquina: una macchina per la risonanza magnetica in un anno produce tanta anidride carbonica quanto un’auto che viaggia per 500mila chilometri. A condividere gli ultimi dati di Choosing Wisely e Isde, Guido Giustetto, della commissione Salute e Ambiente di Fnomceo, in relazione al progetto promosso da Slow Medicine con l’obiettivo di favorire il dialogo dei professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza.

«L’ambiente è un problema di salute, le modificazioni dell'ambiente incidono sulla salute – spiega Giustetto in un video per Fnomceo Tg Sanità, girato in quell’occasione - ma c'è un altro rapporto molto interessante, che non sempre è noto: è il fatto che il sistema salute, il sistema delle organizzazioni sanitarie contribuisce, in una parte che non è proprio piccola, al riscaldamento globale. Alcuni studi calcolano questo valore intorno al 4 - 4,5 per cento. Quindi l’insieme delle nostre attività genera anch'esso un aumento delle temperature».