Liste d'attesa, tutte le novità nel decreto legge finito oggi in Cdm. Da un Cup unico regionale o infraregionale, il monitoraggio sulle liste d'attesa affidato all'Agenas, un ispettorato generale di controllo sull'assistenza sanitaria fino all'introduzione di visite ed esami il sabato e la domenica. Sono le misure principali contenute nel decreto legge anti liste di attesa, secondo una bozza di sette articoli del provvedimento.

Aumento 20% tariffe orarie a medici

Un registro nazionale delle segnalazioni dei cittadini sui disservizi; aumento delle tariffe orarie del 20% per il personale che dovrà prestare servizi aggiuntivi contro le liste d'attesa con una tassazione ridotta al 15% e 100 milioni di euro per avvalersi di specialisti ambulatoriali interni per recuperare le liste d'attesa. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di legge composto di 14 articoli a completamento del dl che oggi arriva in Consiglio dei Ministri. Nessun taglio alle prestazioni ma classi di priorità verranno indicate dal medico nella richiesta di visita o esami.

Sanzioni a direttori Asl

Le Regioni assegneranno ai direttori generali delle aziende sanitarie alcuni obiettivi annuali sulla riduzione delle liste d'attesa. Il mancato raggiungimento può determinare la sospensione dall'elenco nazionale dei direttori per un periodo di 12 mesi. Anche gli specializzandi verranno chiamati per abbattere le liste d'attesa. La bozza di ddl prevede un maggior coinvolgimento dei giovani medici con incarichi fino a 10 ore settimanali. Confermate le misure di contrasto contro il fenomeno dei gettonisti: possibili assunzioni con contratti di lavoro autonomo.

Articolo 1

L'articolo 1 della bozza del decreto legge istituisce presso Agenas una piattaforma nazionale per le liste d'attesa con l'obiettivo di disporre per la prima volta di un monitoraggio puntuale e reale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie». La piattaforma dialogherà con le piattaforme regionali delle liste di attesa (interoperabilità). Inoltre se «Agenas riscontra inefficienze o anomalie nell'ambito del controllo delle agende di prenotazione, può procedere con audit nei confronti delle aziende sanitarie. Lo scopo è quello di superare insieme eventuali difficoltà riscontrate. «Questa norma impatta positivamente sulle Regioni perché aiuta a gestire meglio le liste d'attesa».

Articolo 3

Nell'articolo 3 si definisce «l'obbligo di un Cup unico regionale o infraregionale con tutte le prestazioni disponibili del pubblico e del privato convenzionato e si prevede «la nullità del contratto con il privato accreditato che non provveda a inserire le prestazioni nei Cup pubblici (deve essere collegato e interoperabile); per chi è autorizzato ma non ancora accreditato, il collegamento con i Cup pubblici diventa requisito per il rilascio dell'accreditamento istituzionale (premialità). Inoltre se «le prestazioni non vengono erogate nei tempi previsti dalle vigenti classi di priorità, le aziende garantiscono al cittadino la prestazione in intramoenia o attraverso il privato accreditato. Le modalità sono definite con decreto del ministro delle Salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Viene indicato il «divieto per le aziende sanitare e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione (agende). Il Cup deve attivare un sistema di recall per evitare il fenomeno delle prestazioni prenotate e non effettuate (fenomeno che allunga le liste d'attesa e ingolfa le agende). Parliamo di un 20% di casi. Il cittadino che non effettua la visita o l'esame prenotato senza preavviso, dovrà pagare ugualmente il ticket.

Articolo 4

L'articolo 4 è dedicato alle visite e agli esami diagnostici anche il sabato e la domenica, prolungando la fascia oraria. «Per evitare abusi dell'attività in intramoenia, a scapito dell'attività istituzionale finalizzata alla riduzione delle liste d'attesa, si prevede in ogni azienda ospedaliera le ore di attività libero professionale non deve eccedere quella ordinaria, si legge.

Articolo 5

Per quanto riguarda il tetto di spesa per il personale, (Articolo 5) a quanto si apprende, sulla norma pendono le verifiche con il Mef. Nel testo si legge che viene innalzata«la spesa per il personale di un importo complessivo pari al 15% dell'incremento del Fondo sanitario rispetto all'anno precedente. Dal 2025 viene abolito e sostituito da un altro meccanismo che non è di tipo vincolante ma legato alla programmazione delle aziende sulla base di un fabbisogno standard di personale sanitario».

Articolo 6

L'articolo 6 affronta l'acquisto di prestazioni da privato convenzionato, anche in questo caso pendono le verifiche con il Mef. «Aumenta per gli anni 2025 e 2026 la quota del fondo sanitario nazionale che le Regioni possono usare per l'acquisto di prestazioni da privato convenzionato rispetto a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2024» si legge.

Articolo 7

Inoltre con l'articolo 7 «si istituisce una infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale per la telemedicina»