Long Covid, alcuni sintomi simili alla menopausa

Molti sintomi di Long Covid come affaticamento, dolori muscolari, palpitazioni, deterioramento cognitivo, disturbi del sonno, hanno una significativa sovrapposizione con la perimenopausa e la menopausa. Tale sovrapposizione può creare «incertezza diagnostica e richiede ai medici di valutare questa diagnosi aggiuntiva in quanto offre l'opportunità di trattare i sintomi con una terapia ormonale sostitutiva». Lo scrivono in un commento su The Lancet Regional Health Europe alcuni esperti, tra i quali Stuart Stewart, del Centro per la ricerca sulle cure primarie e sui servizi sanitari dell'Università di Manchester, Louise Newson, specialista in menopausa al National Institute for Health Research di Stratford-upon-Avon, e Lawrence Young, virologo della Warwick Medical School.

«Il mancato riconoscimento - scrivono gli esperti - rischia di far perdere l'opportunità di ridurre il rischio, in alcune donne, di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, osteoporosi, obesità. Inoltre, potrebbe portare a diagnosi errate di Long Covid in donne con sintomi della perimenopausa e della menopausa».

«L'identificazione dei pazienti a più alto rischio di Long Covid è di grande importanza - prosegue il commento - i medici che lavorano nei centri Long Covid dovrebbero ricevere una formazione sulla cura della menopausa in modo che le donne possano ricevere una diagnosi e sia loro offerta una gestione appropriata. Lo screening e la diagnosi della perimenopausa e della menopausa sono veloci e dovrebbero essere eseguiti di routine sulle donne nei centri Long Covid».

«La mancata esplorazione del rischio e degli esiti specifici legati al genere nel Covid - aggiungono - non è etica ed è associata a diversi rischi. In primo luogo, minaccia le opportunità di identificare meccanismi e obiettivi di trattamento. In secondo luogo, minaccia la salute globale delle donne nel presente e in futuro, a causa del rischio di diagnosticare erroneamente il Long Covid invece della menopausa e di non attuare strategie di trattamento adeguate». «Guardando al futuro-concludono gli esperti - c'è urgente bisogno di una ricerca solida per aiutare a comprendere le basi epidemiologiche, nonché i meccanismi biologici sottostanti alle differenze di genere nel Long Covid».