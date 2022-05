Long Covid, sintomi per oltre la metà dei pazienti anche due anni dopo l'infezione

Nonostante siano passati due anni dal loro ricovero, più della metà dei pazienti finiti in ospedale per Covid-19 riferisce di avere ancora sintomi. È quanto emerge da uno studio pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine e coordinato dal China-Japan Friendship Hospital.

La ricerca ha seguito 1.192 persone malate di Covid e ricoverati a Wuhan tra il 7 gennaio e il 29 maggio 2020, cioè durante la prima ondata. L'età media era pari a 57 anni. Dopo 24 mesi, il 55% accusava almeno un sintomo legato alla malattia, in particolare problemi di affaticamento e disturbi del sonno, scarsa qualità di vita in generale e bassa capacità di esercizio fisico, problemi di salute mentale e un maggiore ricorso ai servizi sanitari.

"Forgetting" about the #COVID19 pandemic would be a grave mistake. Our latest Editorial outlines why, and what must come next: https://t.co/3olBsHEUTt pic.twitter.com/VMiL2bpQSr — The Lancet (@TheLancet) May 6, 2022

I sintomi

L'affaticamento o la debolezza muscolare erano i sintomi più segnalati: dal 52% dei pazienti al follow up a 6 mesi e dal 30% a due anni. A due anni dal ricovero i disturbi del sonno riguardavano ancora il 31% dei malati. I pazienti di Covid-19 avevano anche maggiori probabilità di segnalare altri sintomi tra cui dolori articolari, palpitazioni, vertigini e mal di testa. Nei questionari sulla salute mentale, il 35% dei pazienti con Long Covid ha riportato disagio, il 13% mostrava sintomi di ansia e l'11% di depressione.

I pazienti

Nonostante ciò, la salute fisica e mentale dei pazienti risultava comunque in miglioramento nel tempo: la quota di chi riferiva sintomi dopo due anni è infatti più bassa rispetto al 68% che riportava problemi associati alla malattia a 6 mesi di distanza dalla guarigione. «Vi è una chiara necessità di fornire un supporto continuo a una parte significativa di persone che hanno avuto Covid-19 e di capire come i vaccini, i trattamenti emergenti e le varianti influenzano i risultati della salute a lungo termine», dichiara Bin Cao, principale autore, dello studio. Al follow up a due anni l'89% dei partecipanti era comunque tornato al proprio lavoro.