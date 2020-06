Lopalco: «Vedo una deriva stupida e pericolosa. Abbassare la guardia è da irresponsabili»

Il fiume di gente che nell'ultimo fine settimana ha attraversato le strade delle principali città europee e americane per manifestare contro il razzismo sono il tangibile segno dell'indignazione per la morte di George Floyd, ma anche della voglia di tornare a partecipare alla vita attiva e alle manifestazioni politiche. Ma si apre un interrogativo: va bene la voglia e il diritto alla partecipazione, però come la mettiamo con le distanze di sicurezza? Ne parliamo con PierLuigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force per l'emergenza Covid-19 della Regione Puglia.

A Roma per il Black lives matter si sono radunate migliaia di persone in modo pacifico, ma ci sono state anche altre manifestazioni di segno diverso, più o meno autorizzate. E poi in tutte le città la gente ha ripreso a uscire e a incontrarsi. Lopalco, è preoccupato?

«Se c'è assembramento, sia che si tratti di manifestazione o di movida, il problema esiste e non è pensabile che le forze dell'ordine possano vigilare su tutto. Ma a parziale discolpa c'è da dire che il rischio di contagio all'aperto è più basso di quello nei posti chiusi. Per questo restano molto valide le norme sui mezzi di trasporto, ristoranti e in generale dove è più difficile mantenere le distanze e fare il ricambio d'aria. Per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto si spera nel buon senso delle persone».

Quanto ci costeranno in termini di contagio questi assembramenti?

«È una domanda difficile. Quello su cui mi sento abbastanza sicuro è che le prime aperture di maggio non hanno sortito effetti, questa è un'evidenza, ma non possiamo ancora dire con certezza cosa sia successo dopo le aperture dal 18 maggio e, in effetti, movide e manifestazioni hanno preso piede successivamente. Ancora è presto per fare bilanci, aspetterei metà giugno per sciogliere la prognosi. Solo da allora si potrà capire fino a che punto potremo spingerci con l'allentamento delle misure sulla base di dati certi. Intanto teniamo alto il livello di prudenza, dire di abbassare la guardia è da irresponsabili».

Per garantire il diritto di manifestazione i prefetti applicano le norme, pensa ci vogliano più controlli o un giro di vite?

«I controlli servono perché sono un deterrente, ma io vedo soprattutto una carenza comunicativa: bisognerebbe insistere con l'informazione e la formazione. Nella fase 2 c'è una perdita di credibilità perché si dice tutto e il contrario di tutto. Ormai il dibattito è stato buttato in caciara tra i pro-mascherina e i contro-mascherina, tra chi dice che il virus è morto e chi dice che non è morto. Non si riesce a fare un ragionamento di buon senso. È chiaro che se si dice continuamente che abbiamo esagerato col lockdown, che le mascherine non servono, che il virus è morto, necessariamente si crea confusione. Le persone non capiscono. C'è una deriva stupida in questo momento, invece serve una comunicazione seria, univoca, senza dividersi nei partiti del più rischio e meno rischio».

È difficile per i cittadini ma anche per gli amministratori

«Fin dall'inizio si è data troppa poca importanza alla comunicazione istituzionale del rischio. Per cui alla fine la comunicazione è stata affidata a persone di buona volontà, che potevano azzeccarla ma anche sbagliarla perché non erano titolati a farlo, non appartenevano a commissioni, non lavoravano per il ministero. In questo calderone mi ci metto anch'io. Ho cercato di fare comunicazione con onestà intellettuale, ma non rappresento il governo. Ora si dovrebbero comunicare certezze e dovrebbe farlo chi ne ha titolo».

