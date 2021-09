Covid, 77 milioni per monitorare le varianti del virus

Varianti e nuovi focolai di infezione lì dove si sono fatte le prime vaccinazioni e può essere calata la protezione data dal vaccino, come le Rsa: sono i due fronti su cui ha deciso di lavorare il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Ha infatti assegnato oltre 77 milioni di euro a 24 Paesi dell'Unione europea per rafforzare le infrastrutture che eseguono il sequenziamento del genoma e i tamponi molecolari per rilevare subito e monitorare le varianti del virus SarsCov2, e al tempo stesso ha avviato una raccolta dati sui focolai di Covid-19 nelle strutture di lungodegenza, dove ospiti e staff sono già stati vaccinati.

Per quanto riguarda le varianti, il finanziamento erogato viene dato in risposta alla richiesta avanzata dall'Ecdc alla Commissione europea di implementare le attività del suo programma Incubatore Hera, per la rilevazione rapida delle varianti del virus SarsCoV2 nell'Unione europea. La cifra stanziata si basa sui bisogni indicati dai singoli Paesi nelle loro domande.

Le attività saranno finanziate al 90% dall'Ecdc, e il rimanente 10% dai Paesi stessi. I progetti dovrebbero partire questo settembre-ottobre e terminare il 30 settembre 2022. «In questo modo gli Stati membri potranno ampliare in modo significativo la loro capacità di rilevare e monitorare le varianti del SarsCov2», commenta la direttrice dell'Ecdc, Andrea Ammon. «A lungo termine - prosegue - le infrastrutture rafforzate contribuiranno anche a un'analisi potenziata delle epidemie basata sul genoma, oltre che ad una migliore sorveglianza e preparazione per altre malattie infettive».

Sul fronte dei nuovi focolai infettivi, il programma è raccogliere informazioni sulla gravità e dimensione dei focolai di Covid-19 per avere una stima dell'efficacia dei vaccini nelle strutture di lungodegenza (Rsa, centri residenziali per persone con disabilità fisiche, mentali o intellettive), anche alla luce delle varianti del virus SarsCov2. Finora non sono state raccolte in modo standardizzato le informazioni sui focolai in queste strutture.

A luglio l'Ecdc aveva pubblicato un sommario dei focolai riportati in questi centri con programmi vaccinali completati. Ora è stato stabilito un protocollo preciso in cui per ogni focolaio andranno fatti test a tutti gli ospiti e lo staff, determinare la variante e fare il sequenziamento del genoma del virus (se non è possibile, conservare i campioni raccolti). Andrà inoltre descritta l'infezione e la sua gravità per sesso ed età della persona per stimare l'efficacia del vaccino, raccolte informazioni sullo status vaccinale e il tipo di vaccino fatto.