Napoli, arriva il mammografo digitale con tomosintesi all'ospedale dell'Annunziata

A partire da sabato 7 dicembre le pazienti che sceglieranno di aderire agli screening proposti al presidio territorialeavranno a disposizione per le visite un mammografo digitale con tomosintesi di ultima generazione. È opportuno ricordare che il presidio territoriale Santissima Annunziata è centro di screening mammografico di primo e di secondo livello, questo significa che vengono eseguite sia le mammografie e le prime diagnosi di noduli al seno, sia gli approfondimenti diagnostici dei noduli sospetti con agoaspirato ecoguidato, biopsia mammaria ecoguidata e biopsia mammaria stereotassica.«Aggiungiamo alla rete degli screening dell'ASL Napoli 1 Centro un nuovo importante tassello - dice il direttore generale- In questo modo riusciamo a migliorare l'offerta alle donne che credono nello screening e che si rivolgono a noi sapendo di affidarsi in mani esperte. Quella di valorizzare il presidio territoriale Santissima Annunziata non è una scelta casuale, vogliamo infatti dimostrare nei fatti la nostra massima attenzione al territorio e alle richieste di salute che ci arrivano dagli utenti».