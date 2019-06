Mancano migliaia di medici, il Molise chiama l'esercito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 4 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i pensionati e i giovani specializzandi tocca ai medici della sanità militare scendere in campo per coprire i buchi in organico del Servizio sanitario nazionale. L'ultima emergenza è in Molise dove il commissario alla Sanità Angelo Giustini considera i camici bianchi con le stellette l'ultima spiaggia prima di procedere alla chiusura forzata, già dal prossimo mercoledì, dei reparti di ortopedia dei presidi di Isernia e Termoli (Campobasso). Gli oltre 100 medici militari dovrebbero essere impiegati per almeno 5 mesi, il tempo necessario affinché il cosiddetto decreto Calabria del governo sia approvato portando in dote la possibilità di arruolare anche gli specializzandi agli ultimi due anni. Lo stesso decreto ha invece bocciato - con lo stop a un emendamento la possibilità di attingere tra i medici pensionati.