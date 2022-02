Covid, vanno in zona gialla da lunedì Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. In arancione rimane il Friuli

La curva dei contagi Covid continua a scendere: quattro regioni da lunedì passano in una fascia di rischio più leggera. Passano dalla zona arancione alla zona gialla Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. Solo il Friuli Venezia Giulia rimane in zona arancione.

L'indice di contagiosità si sta abbassando. Torna sui livelli dell'inizio dell'estate scorsa. I dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute indicano infatti che nel periodo 26 gennaio 2022-8 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77. Il valore che più si avvicina è stato registrato nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, quando l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66. Agli inizi di luglio l'Rt era poi salito a 0,91. E da quella rilevazione in poi è sempre stato più alto di 0,8.

Il bollettino nazionale Covid di oggi 18 febbraio

L’epidemia, caratterizzata dalla assoluta predominanza della variante Omicron, conferma un trend in decrescita nell’incidenza, nella trasmissibilità ed anche nel numero dei ricoveri. È però importante, sottolineano dall'Iss, continuare a osservare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e facendo attenzione alle situazioni di assembramento.

Chi si sta contagiando di più? I bimbi

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d’età 0-9 anni con un’incidenza pari a 1.388 per 100.000 abitanti, subito seguita dalla fascia d’età 10-19 dove si registra un’incidenza pari a 1.117 per 100.000 abitanti, entrambe però in continua diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Al momento, l’incidenza più bassa, ma sempre molto elevata, si rileva ancora nelle fasce di età 70-79 e 80-89 con un’incidenza di 335 e di 363 casi per 100.000 abitanti, anch’esse in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

La situazione regione per regione

Due regioni sono classificate a rischio Alto (Liguria e Abruzzo) a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati; cinque regioni sono classificate a rischio Moderato (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sardegna). Le restanti 14 regioni sono classificate a rischio basso.

Friuli Venezia Giulia

Indice di trasmissibilità ancora sopra 1 per la regione guidata da Massimiliano Fedriga. L'Rt è pari a 1.15 e un terzo dei reparti ospedalieri sono ancora occupati da malati Covid. Il Friuli rimane in zona arancione, è l'unica regione italiana.

Abruzzo

L'Abruzzo passa in zona gialla ma ha un indice Rt sopra 1, pari a 1,24 ed è un dato non affidabile al 100% perché la completezza dell'informazione risulta al di sotto della soglia di qualità prevista.