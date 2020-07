Coronavirus, la mascherina che neutralizza il Covid: «Ha superato con successo tutti i test»

Si chiama MOxAd-Tech ed è una mascherina in grado di neutralizzare il coronavirus. L'hanno brevettata e testata in Portogallo, dove si sono registrati 263 nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ultime 24 ore. In tessuto e riutilizzabile, la mascherina «ha superato con successo le prove realizzate dall'Istituto di Medicina molecolare di João Lobo Antunes, diventando la prima mascherina capace di disattivare il virus SarsCoV-2», ha reso noto il consorzio di ditte che la produce, secondo quanto riporta il giornale "Publico" e rilanciato da AdnKronos.

Il nuovo dispositivo di protezione individuale è dotata di uno speciale nuovo rivestimento che, secondo i ricercatori, «neutralizza il virus nell'evenienza di un contatto con la tela, un effetto che rimane attivo fino a 50 lavaggi».



Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA