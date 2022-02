«Mascherina? Dirle addio non sarà facile». Gli psichiatri: molte persone continueranno ad avere paura

Riaperture in vista: il governo promette di allentare le misure restrittive anti-Covid, ma togliersi la mascherina potrebbe non essere così facile. Così come tornare ad abbracciare amici e conoscenti. Lo annunciano gli psichiatri della Sip, la Società italiana di psichiatria, che mettono in guardia dalle difficoltà per molte persone di rinunciare a quelli che ormai, dopo due anni di pandemia, sono gesti ordinari che ci fanno sentire protetti.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Mascherine Ffp2, nell'ex spolettificio di Torre Annunziata... LA RICERCA Omicron, uno starnuto in strada deve farci preoccupare? Ecco le... L'EPIDEMIA Green pass prorogato fino a metà 2023, l'Ue: «Ma... LE REGOLE Riaperture: green pass, mascherine, dad, discoteche, zone rosse e...

Secondo Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Società Italiana di Psichiatria (Sip) molte persone «continueranno ad avere paura e a indossare ancora la mascherina. Soprattutto chi soffre d'ansia non la toglierà, trasformandola in una rassicurante e protettiva 'coperta di Linus' che segna il confine tra noi e il resto del mondo».

Baci e abbracci torneranno ma saranno selettivi

Ancora più complesso sarà tornare ad avvicinarci agli altri, ad abbracciarsi e ad avere contatti fisici. Per i due psichiatri «saremo molto diffidenti nel riavvicinarci agli estranei, e difficilmente daremo la mano quando non ci si conosce. Baci e abbracci torneranno ma saranno selettivi: se in passato al cadere dei divieti non percepivamo limiti, allargando questi gesti d'affetto anche oltre i nostri contatti stretti, ora questo atteggiamento guardingo nei confronti degli estranei potrebbe accompagnare molte persone nel tempo, come un imprinting».

Il motivo è anche che il continuo cambiamento di regole crea insicurezza e rende le persone più instabili dal punto di vista dell'umore e dell'emotività, aumentando l'ansia. «Detto questo - concludono di Giannantonio e Zanalda - rendere le regole meno stringenti, se davvero la pandemia sta allentando la sua presa, resta una decisione corretta e consona ai tempi».