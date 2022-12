Mascherine e tutte le precauzioni anti-Covid raccomandate dagli Stati Uniti

«Stiamo assistendo a livelli elevati di virus respiratori tra cui influenza, virus respiratorio sinciziale (Rsv) e Covid-19; mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, l'unione, la famiglia, la comunità, la connessione sono davvero ora più importanti che mai. Ma per raggiungere tutto questo in buona salute è fondamentale che facciamo tutti i passi necessari per proteggere sia noi stessi che i nostri cari. Fra questi, anche indossare le mascherine, quando serve. E vaccinarsi contro influenza e Covid». È l'appello lanciato dalla direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Rochelle Walensky, in occasione di un briefing con la stampa che si è tenuto questa settimana.

A preoccupare gli esperti è la tripla epidemia che sta stringendo il Paese in una morsa. Tanto che in alcune aree come la Contea di Los Angeles, dove in particolare i casi Covid erano in ascesa negli ultimi giorni, insieme ai ricoveri, si è dibattuto su un eventuale ritorno dell'obbligo di mascherina al chiuso, opzione per ora tenuta ferma sul tavolo. «Soprattutto per Rsv e influenza, i livelli sono più alti di quanto generalmente vediamo in questo periodo dell'anno - ha spiegato Walensky - Il Cdc stima che dall'1 ottobre ci siano già stati almeno 8,7 milioni di malati, 78mila ricoveri e 4.500 morti per influenza. E la scorsa settimana, abbiamo riportato tragicamente altri due decessi per influenza nei bambini, per un totale di 14 segnalati finora proprio in questa stagione».