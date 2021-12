Medici precari del 118, appello dei sindacati per stabilizzarli

«Fino a che punto il Movimento 5 Stelle è disposto a sostenere immediatamente il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza territoriale-118? Ce lo chiediamo, avendo assistito a Palazzo Giustiniani del Senato a un importante convegno sul tema, dal quale però, vista anche l’impossibilità di dibattere, non è stato chiaro se saranno soddisfatti, e in che termini, i diritti e le aspettative di questa categoria di medici» Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco.

Il sindacalista sottolinea: «Gli strumenti ci sono e ci aspettiamo che la Finanziaria riconosca già da subito la possibilità per le Asl che lo ritengano opportuno, per fabbisogno e budget, consentire il passaggio alla dipendenza, quanto meno per coloro che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza, a tempo determinato o indeterminato, sul campo. E conclude: «Auspichiamo intanto la massima chiarezza e lealtà istituzionale di tutte le forze politiche e del Governo, sempre più convinti che le attese di questi medici convenzionati del servizio 118 costituiscano un vero e proprio diritto da rispettare, peraltro mai come in questo momento di grave pandemia».