Medicina dei sistemi, corpo e psiche: convegno all'Università di Milano

Medicina dei sistemi, corpo e psiche: se ne discute giovedì 5 maggio all’Università di Milano in un convegno realizzato in collaborazione da Who, collaborating center for integrative medicine dell’Università di Milano, e dalla International Academy of pysiological regulating medicine (Prm). Il symposium “Medicina dei sistemi. Modelli di integrazione nella prassi clinica e nuove soluzioni terapeutiche” è rivolto ai professionisti e riunisce 21 professori ordinari di diversi atenei per presentare una visione sistemica che, tanto in biologia quanto in medicina, ha permesso di cambiare prospettiva.

