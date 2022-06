«Medicina estetica, il chirurgo deve anche dire di no ai pazienti»

«Diffidate di figure improvvisate che non hanno conseguito una formazione specifica e non hanno un'esperienza documentabile. La medicina estetica, purtroppo, può non essere così sicura se affidata a mani sbagliate». È il messaggio lanciato da Francesco Madonna Terracina, chirurgo estetico di Roma, che fa notare: «Talvolta i pazienti pensano erroneamente che la medicina estetica possa sostituirsi alla chirurgia e questo porta a “forzare troppo la mano” nell’illusione di un risultato migliore. Sotto questo aspetto anche il professionista deve talvolta saper dire di no».

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 5.407 casi e tre morti: l'indice di contagio... IL REPORT Omicron 5, allerta bambini: raddoppiano i ricoveri pediatrici.... LA NOVITA' Policlinico Vanvitelli, artrite psoriasica: un ambulatorio congiunto...

Innanzitutto l'attività fisica resta indispensabile per stare in forma, e andrebbe praticata tutto l'anno, anche se oggi «sono disponibili apparecchi perfino per rinforzare gli addominali o tonificare i glutei senza dover andare in palestra», chiarisce il medico. E poi, bisogna difendere la pelle, utilizzando creme schermo solare a filtro elevato e idratarsi costantemente bevendo molta acqua e riducendo alcol e fumo di sigarette. Insomma, uno stile di vita sano è il primo rimedio anti-aging.