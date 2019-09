Le donne ricordano meglio ciò che viene detto, gli uomini non dimenticano la strada: lo studio sulla memoria episodica

LEGGI ANCHE Parkinson, individuate molecole che possono rallentarlo: ecco l'effetto delle Resolvine La memoria episodica è un sistema in grado di immagazzinare informazioni ed eventi in merito a situazioni che avvengono in un determinato arco temporale, come il posto dove era stato lasciato un certo oggetto. Il team del Karolinska Institutet, una delle più importanti istituzioni di educazione universitaria in medicina eal mondo, ha svolto una meta-analisi di 617 studi che tra il 1973 e il 2013 hanno coinvolto più di 1,2 milioni di partecipanti. Secondo quanto osservato dai ricercatori, la maggiore capacità mostrata dalle donne riguarderebbe soprattutto le informazioni verbali, quindi specifici dettagli di una conversazione o una frase pronunciata in una certa circostanza. Allo stesso modo, i partecipanti di sesso femminile sono risultati più abili nel ricordare la posizione di un oggetto, i film, ma anche facce, odori, sapori e colori.