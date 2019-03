Mercato nero dei farmaci, i clan e il business salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Marzo 2019, 07:30

È il clan camorristico dei Licciardi quello più attivo in Italia nel business dei farmaci antitumorali rubati, ma un recente sequestro dei carabinieri nei pressi di piazza Mercato, nel cuore di Napoli, ha fatto ipotizzare ai militari dell'Arma che nel redditizio mercato dei medicinali ci si è fiondato anche il clan dei Contini. È da almeno dieci anni che la malavita organizzata ha fiutato l'enorme affare, attivissima è pure la ndrangheta che avendo riprodotto la medesima organizzazione delle ndrine calabresi fuori dai confini nazionali, soprattutto nel Nord e nell'Est Europa, ha avviato un florido commercio dei medicinali rubati in Italia e poi rivenduti all'estero. Un business in espansione anno dopo anno: nel 2018 è stato stimato che il valore dei farmaci rubati, solo nel nostro Paese, abbia superato i 20 milioni di euro. L'ultimo raid è avvenuto all'ospedale Moscati di Avellino dove lo scorso fine settimana sono stati sottratti farmaci prevalentemente antitumorali per oltre un milione di euro. È solo l'ultimo blitz in ordine di tempo, ma il fenomeno è diffuso in tutta Italia con un ospedale su dieci ad aver subito almeno un furto.