Microplastiche trovate nei polmoni degli esseri umani: la scoperta choc nel Regno Unito

L'inquinamento da microplastica si può depositare in profondità nei polmoni degli esseri umani. Particelle di questo tipo sono state scoperte per la prima volta nel tessuto di undici pazienti analizzati su tredici. Lo ha reso noto The Guardian, riportando i risultati di uno studio realizzato nel Regno Unito. «Non ci aspettavamo di scoprire particelle nelle regioni inferiori dei polmoni e neppure delle dimensioni che abbiamo trovato», ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati