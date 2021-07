Mix di vaccini «sicuro ed efficace». L'Ema: ma per la raccomandazione è presto

Per raccomandare l'ormai famoso mix di vaccini è ancora presto. Eppure secondo l'Ema i dati dei primi studi sperimentali permettono un certo ottimismo. «Ci sono buone basi scientifiche per aspettarsi che la vaccinazione eterologa sia sicura ed efficace quando applicata contro il Covid-19 - hanno scritto in una nota diffusa oggi Ema ed Ecdc -. Non siamo nelle condizioni di fare una raccomandazione definitiva sull'utilizzo di diversi vaccini per le due dosi ma nonostante questo i risultati preliminari degli studi condotti in Spagna, Germania e Uk suggeriscono una risposta immunitaria soddisfacente e nessun problema di sicurezza».

La variante Delta continua a diffondersi rapidamente. E per questo - spiegano Ema e Ecdc - la vaccinazione con due dosi è vitale: «L'adesione al ciclo di vaccinazione raccomandato è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus e le sue varianti». Soprattutto perché, «la variante Delta si diffonde sempre più e i dati suggeriscono che entrambe le dosi di un vaccino Covid-19 a 2 dosi come Comirnaty, Spikevax o Vaxzevria sono necessarie per fornire una protezione adeguata contro la variante Delta». Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90% di tutti i virus Sars-CoV-2 che circolano nell'Ue. Per questo «è essenziale per i Paesi accelerare i programmi di vaccinazione, compresa la somministrazione di seconde dosi dove raccomandato, e colmare il prima possibile le lacune immunitarie della popolazione».

Il problema è che non tutti i Paesi vanno alla stessa velocità: «Ce ne sono ancora dieci dell'Ue e dello spazio economico europeo in cui quasi il 30% o più degli individui di età superiore agli 80 anni non ha ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato».

La terza dose

Sull'ipotesi di un terza dose di vaccino anti-Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale, «al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria. Non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dai vaccini, considerando anche la diffusione di varianti», rimarcano gli esperti. «Qualsiasi nuova prova che si renderà disponibile su questo argomento sarà rapidamente esaminata - assicurano Ema e Ecdc -. I dati sull'efficacia che arrivano dagli studi "real life" dall'Europa e da altre parti del mondo sono di particolare interesse per integrare i dati degli studi clinici che indagano sulle dosi di richiamo».