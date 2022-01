Moderna inizia i test sul vaccino contro il virus responsabile di sclerosi multipla e mononucleosi

Non solo Covid. Moderna ha avviato test clinici, al momento ancora in fase iniziale, per la sperimentazione di un vaccino mRNA contro il virus di Epstein-Barr (EBV), un patogeno comune che infetta quasi tutti ad un certo punto della loro vita e che è la causa principale della mononucleosi e, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science Thursday, probabilmente causa la sclerosi multipla.

