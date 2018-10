CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 10:00

Un ginecologo solo pratica aborti nel Molise. Al lavoro nell'ospedale di Campobasso Michele Mariano, 64 anni, si schermisce: «Vorrà dire che andrò all'inferno, e i miei colleghi, obiettori di coscienza, in paradiso».«Funziona alla perfezione grazie al sottoscritto, nonostante l'assoluta carenza di medici non obiettori: da solo riesco a esaudire tutte le richieste, 400 all'anno, che arrivano anche dalle regioni limitrofe, dalla Campania - in particolare dal Sannio, dall'Abruzzo e dalla Puglia, credo per motivi di privacy. L'unità operativa che dirigo è completamente autonoma dal reparto al quale non posso accedere ma che ho diretto come facente funzioni per due anni, fino al 2009, quando è stato affidato in convenzione al Gemelli di Roma su decisione della giunta regionale guidata da Michele Di Iorio. Da allora il direttore per concorso non è stato ancora nominato, ma io relegato in una torre di avorio. Non ho infatti più accesso alla sala operatoria per gli altri interventi, ma quanti primari in Italia fanno le interruzioni di gravidanza? È uno stigma professionale».«Credo nella 194: è una ottima legge ma con due pecche. Una è la solitudine del medico nel prendere le decisioni del caso, anziché lavorare in équipe; l'altra, la principale, aver introdotto l'obiezione di coscienza che porterà alla distruzione della stessa legge. In Svezia non è ammessa, e anche in Italia, nelle scuole di specializzazione, andrebbe proibita».«Qui in reparto i ginecologi, complessivamente una decina, sono tutti obiettori, eccetto una collega che non pratica comunque aborti. Devo dare atto, però, agli attuali vertici dell'azienda sanitaria regionale del Molise, che hanno trovato questa situazione e anzi cercano di bandire qualche concorso o ottenere qualche trasferimento per dare personale all'unità operativa».