Morto Davide Vannoni, fu condannato per il metodo Stamina

Morto Davide Vannoni, ritenuto il papà del contestato 'metodo Stamina', che sosteneva di poter curare con le staminali malattie per le quali la scienza non aveva ancora trovato un rimedio. Vannoni è morto oggi a Torino dove era ricoverato in ospedale per una malattia incurabile.

Morta la piccola Sofia, bimba simbolo del metodo Stamina

Metodo Stamina, il gup: «E' un'enorme truffa scientifica»



Davide Vannoni, 53 anni, aveva sperimentato personalmente una terapia in Ucraina: riteneva di aver avuto degli benefici, così poi decise di importare in Italia la cura alternativa a base di staminali. La sua idea è che le cellule staminali (in particolare quelle di un certo tipo, dette mesenchimali) possano curare le malattie, specie quelle neurodegenerative.

È morto Davide Vannoni aka il padre del Metodo Stamina aka il guru delle Iene — /'ʤakomo/ (@deboshallo) 10 dicembre 2019

Davide Vannoni venne fermato dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta sul metodo Stamina. Venne indagato a Torino per associazione per delinquere. Vannoni venne accusato di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, truffa aggravata, somministrazione di farmaci non conformi quanto alle attività di trattamento di gravi malattie neurodegenerative.

Vannoni venne fermato perché, secondo la Procura, stava per lasciare l'Italia. La procura della Repubblica, non potendo attendere la decisione sulla richiesta della custodia cautelare inoltrata al Gip, ne aveva quindi ordinato il fermo, che è stato eseguito dai Nas. Nell'ambito dell'inchiesta, che ha portato al fermo di Davide Vannoni, i carabinieri del Nas hanno eseguito alcune perquisizioni nei confronti di Erica Molino, biologa della Stamina Foundation, e di Rosalinda La Barbera, presidente della associazione Prostamina Life, ritenuta dagli inquirenti il veicolo di reclutamento dei malati indirizzati all'estero per essere sottoposti alla contestata metodica.

Vannoni, secondo la Procura, stava cercando una nuova località estera, dove riprendere l'attività di Stamina per la quale aveva patteggiato una pena a un anno e dieci mesi, con la condizionale, impegnandosi a rinunciare a qualsiasi iniziativa che gli permettesse di proseguire l'applicazione della controversa terapia. Dalle intercettazioni a cui il padre della metodica è stato sottoposto, dopo che lo scorso luglio si era diffusa la notizia che alcuni pazienti italiani si erano recati in Georgia per effettuare le infusioni, emersero «persistenti e reiterati contatti volti a individuare una nuova località estera ove riprendere l'attività».

In Italia lo stop al metodo era arrivato dalle autorità giudiziarie e sanitarie, con due bocciature da parte di altrettanti comitati scientifici. Questa documentazione ha portato il governo georgiano, lo scorso dicembre, alla decisione di porre fine alle sue attività.



Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA