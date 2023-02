Mutilazione genitali femminili, un problema che interessa più di 600.000 donne e ragazze che vivono in Europa. E 87.600, tra i 15 e i 49 anni in Italia. Lo afferma Amref Health Africa in occasione della Giornata mondiale tolleranza zero contro il fenomeno. «Informazione, collaborazione e formazione sono i pilastri di un efficace piano di azione» spiega Renata Torrente, responsabile dei progetti in Italia per l'associazione operativi in Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto.

In campo azioni di empowerment, sensibilizzazione e mobilitazione delle comunità. In alcune regioni la mutilazione identifica il momento in cui una ragazza è pronta per il matrimonio, per questo uno degli obiettivi di Amref è fornire gli strumenti affinché le comunità scelgano di intraprendere riti di passaggio alternativi.