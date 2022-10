Napoli, al congresso nazionale Aiug il nuovo metodo per l'impianto embrionario nelle donne in menopausa

Dopo le prime indiscrezioni al Congresso europeo Eshere è stata presentata ieri a Napoli, al congresso nazionale Aiug (Associazione Italiana Urologia e Ginecologia) dal Dottore A.M. Irollo, responsabile gruppo Chianciano Salute Pma, una nuova metodologia basata sulla radiofrequenza 448 KHZ che favorisce l'impianto embrionario nelle donne di età avanzata o in menopausa che si sottopongono alle tecniche di ovodonazione (fecondazione assistita eterologa).

Una notizia positiva, in un momento in cui la denatalità in Italia ha toccato i minimi storici, e l'età media delle donne in cerca il un primo figlio è sempre più alta. La procedura semplice e priva di effetti collaterali è già adoperata in ginecologia estetica e funzionale per migliorare il trofismo vulvovaginale, le piccole incontinenze urinarie e la dispareunia.

Attualmente e sempre più nel prossimo futuro, potrà essere utilizzata per migliorare la qualità dell'utero favorendo la crescita endometriale e le condizioni per favorire impianto.