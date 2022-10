Napoli accoglie la neurochirurgia italiana: oggi il 71esimo congresso nazionale

Al via a Napoli oggi il 71° congresso nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia: l’edizione napoletana si preannuncia molto ricca di contenuti, per la partecipazione delle principali eccellenze italiane della disciplina e l’intervento di alcune tra le stelle più brillanti del firmamento neurochirurgico internazionale, in primis Ed Laws, già insignito della laurea honoris causa all’Università Federico II di Napoli, nonché former president della Wfns World Federation of Neurosurgical societies e Sebastien Froelich, punta di diamante della neurochirurgia europea. A presiedere l’appuntamento - che si terrà fino al 15 ottobre all’ hotel Royal Continental - Paolo Cappabianca, presidente della società Italiana di Neurochirurgia e Francesco Maiuri, ordinario all'Università Federico II.

Umanista prestato alla medicina, come ama definirsi, il professore Cappabianca è fra i punti di riferimento di eccellenza della chirurgia di neoplasie cerebrali. Il congresso - sulle orme della tradizione della scuola neurochirurgica napoletana - verterà sulla chirurgia dei ventricoli cerebrali, obiettivo oggi raggiunto con l’ausilio dello straordinario progresso informatico e strumentale, con uno sguardo volto al futuro, sulle prospettive chirurgiche e tecnologiche dentro e fuori la sala operatoria. La neurochirurgia federiciana rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale ed internazionale nella chirurgia di una delle più terribili neoplasie cerebrali, i craniofaringiomi, che affliggono sia i giovani che gli anziani. La casistica, la tecnologia impiegata e le ricerche in questa patologia specifica portano nuovamente Napoli all’avanguardia delle eccellenze mediche. Come ogni anno, infine, la società premierà i giovani neurochirurghi - inclusi i colleghi più giovani in formazione specialistica - coinvolti nella ricerca nei diversi settori della disciplina con quattro borse di studio, al fine di sostenere ed incentivare il percorso di crescita personale, culturale e professionale.