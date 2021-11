Napoli, forum sulla terapia del dolore: al via il progetto Relief per creare una rete sanitaria campana

Domani all’Holiday Inn del Centro Direzionale e on line si terrà un incontro che mira allo sviluppo di un network regionale di centri dedicati alla cura del dolore cronico nella Regione Campania.

Il Forum è promosso da Italian Health Policy Brief-IHPB “Progetto Relief: una lotta nelle regioni, un’emergenza per la sanità” e vedrà la partecipazione di esperti di terapia del dolore, associazioni di cittadini ed esponenti della sanità regionale.

«Con questo progetto intendiamo, come esperti di questo ambito, richiamare l'attenzione di tutti gli operatori, oltre che delle Istituzioni, sulla necessità che il dolore cronico sia riconosciuto e preso in carico su tutto il territorio regionale», ricorda Arturo Cuomo, leader in Campania del Progetto Relief, direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica al Pascale. «Un obiettivo importante, delicato, non più rimandabile: e noi speriamo che la Campania, che ha già iniziato a muoversi in questo settore, anche grazie al contributo offerto dal progetto Relief divenga una Regione di riferimento per tutto il Paese, avviando in modo chiaro e spedito la rete territoriale delle terapie del dolore».