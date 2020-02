Napoli, apre l'Istituto odontostomatologico Gaetani: ​l’importanza delle prevenzione

Sabato 15 febbraio verrà inaugurato l'Istituto odontostomatologico Gaetani, in via Vannella Gaetani 27 a Napoli.



IOG si propone come punto di riferimento per le cure odontoiatriche di tutti gli abitanti del centro di Napoli, grazie alla dotazione tecnologica della propria struttura e all'esperienza della propria equipe medica in grado di essere di supporto per qualunque tipo di esigenza nell'ambito della salute orale (odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, ortodonzia e implantologia). La base della filosofia di IOG è l'importanza delle prevenzione: è fondamentale sottoporsi a periodiche visite di controllo, al termine delle quali l'odontoiatra sarà in grado di proporre l'eventuale percorso terapeutico necessario alla buona salute del cavo orale.