Ospedale Cardarelli di Napoli, oggi e domani il convegno con i neurochirurghi arrivati da sette diversi paesi

Si sta svolgendo dal 6 al 10 settembre il corso di neurochirurgia della colonna vertebrale organizzato da Enrico Tessitore – Presidente della società spinale Svizzera e Vice Direttore del dipartimento di neurochirurgia dell’ospedale universitario di Ginevra – e Claudio Schönauer – Direttore dell’Uoc neurochirurgia del Cardarelli di Napoli. Il corso, che ha per titolo «from Mountains to sea» per suggellare il connubio tra le due città, si articola in quattro giornate e due sedi ed è indirizzato a trasferire a Neurochirurghi ed Ortopedici provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Ucraina, Algeria le conoscenze maturate dalle equipe ginevrine e napoletane in materia di chirurgia spinale. Dice Antonio d’Amore Direttore Generale dell’Aorn Cardarelli «Queste giornate di formazione sono la dimostrazione concreta dell’altissimo livello di competenze che caratterizza tanti medici del Cardarelli. Dobbiamo valorizzare questi professionisti di altissimo valore, supportandoli con interventi organizzativi e dotazioni tecnologiche che permettano loro di esprimersi al meglio. Dobbiamo farlo per dare migliore assistenza ai nostri concittadini e per l’importante contributo che il loro lavoro può assicurare alla comunità scientifica internazionale. Ringrazio il dottor Schönauer ed il professore Tessitore per aver coinvolto il Cardarelli in questo importante percorso di formazione».

Durante le giornate di lavoro, i partecipanti simulano interventi chirurgici presso il Centro di Biotecnologie del Cardarelli, utilizzando robot operatori e tecnologie di ultima generazione, disponibili per lo svolgimento delle attività formative. I lavori hanno visto la partecipazione di tre chirurghi provenienti da un ospedale Ucraino sito nella zona di confine con la Polonia; i giovani medici hanno raccontato le difficoltà che stanno vivendo nell'assistenza, la complessità e la numerosità dei traumi determinati dai bombardamenti, l'importanza di quanto appreso nella precedente edizione del corso «from Mountains to sea». Gli allievi ucraini per partecipare al corso a Ginevra e Napoli hanno affrontato un viaggio estremamente lungo e complesso. Dice Enrico Tessitore, presidente della società spinale Svizzera e Vice Direttore del Dipartimento di Neurochirurgia dell’ospedale universitario di Ginevra: «Per il secondo anno abbiamo deciso di realizzare questo corso articolato sulle sedi di Ginevra e Napoli, forti di una positiva esperienza ottenuta lo scorso anno. La Neurochirurgia napoletana ha una tradizione importantissima che viene pienamente rappresentata e valorizzata da queste giornate di confronto internazionale. La condivisione delle conoscenze è una componente indispensabile per lo sviluppo delle competenze in ambito medico».

Questa seconda edizione del corso di formazione organizzato da Tessitore e Schönauer vede anche il coinvolgimento in qualità di Local Host del professore Karl Shaller dell’università di Ginevra e del dottore Mario Muto primario della Diagnostica e della Neuroradiologia Interventistica del Cardarelli di Napoli. Dice Claudio Schönauer, Direttore dell’Uoc Neurochirurgia del Cardarelli «Sono particolarmente lieto che questa seconda edizione del corso organizzato tra Napoli e Ginevra si tenga nuovamente al Cardarelli e, per la prima volta, coinvolga direttamente già nella fase di programmazione didattica i professionisti presenti in quest’ospedale. La neurochirurgia richiede altissima competenza clinica e chirurgica, innovazione tecnologica e modelli organizzativi nuovi, queste giornate puntano ad accrescere gli skill in questi specifici ambiti, ci auguriamo, inoltre, che alcuni dei chirurghi formati in queste giornate possa prestare servizio negli ospedali campani nei prossimi anni.» La neurochirurgia del Cardarelli vanta un’importante casistica in ambito traumatologico ed oncologico; dal mese di Luglio il reparto è guidato dal dott. Claudio Schönauer, proveniente dalla Neurochirurgia dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Faculty stabile di società Italiane ed estere di Neurochirurgia cranica e spinale, e che ha al proprio attivo esperienze di lavoro e formazione in Svizzera, Francia, Germania.