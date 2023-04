A ​Sorrento, si parla di prevenzione: oncologi a confronto allo «Skin Cancer Campus» di Ascierto

Sorrento diventa la capitale della prevenzione e del trattamento dei tumori della pelle. Per il terzo anno consecutivo il team di Paolo Ascierto, l’oncologo ricercatore dell’Istituto dei tumori di Napoli, primo nel mondo per la cura del melanoma, si trasferisce in Costiera per tre giorni dedicati alla diagnosi precoce dei tumori cutanei all’hotel Hilton.

Un appuntamento che non a caso si svolge in primavera e non a caso a Sorrento, località di mare, di spiagge, di sole. Un sole che non è il nemico dell’uomo, dicono da sempre gli esperti, ma solo se preso con attenzione. Il «Campus Skin Cancer» prende in esame la gestione delle neoplasie cutanee, dunque, si diceva, ma tenendo presente la multidisciplinarità come metodologia imprescindibile in oncologia, sia nella fase diagnostica che nella strategia terapeutica, mantenendo come prerogativa la centralità del paziente.