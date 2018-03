Martedì 13 Marzo 2018, 19:34

Prevenzione, sensibilizzazione e informazione al centro della campagna #PreVieni, organizzata da Meeter Congressi e patrocinata dall’Azienda ospedaliera universitaria e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha come obiettivo la diagnosi precoce del tumore cutaneo e della psoriasi: il 16 e il 23 marzo, l'edificio 9C del Nuovo Policlinico (in via Pansini 5 a Napoli) apre le porte ai cittadini per gli screening gratuiti. Ad accoglierli un team di esperti della clinica di Dermatologia composta da Alessio Gambardella, Gabriella Brancaccio e Teresa Russo e guidata da Giuseppe Argenziano.Venerdì 16 marzo, dalle ore 10 alle 12, ai pazienti over 50 sarà dedicata particolare attenzione per l'individuazione di eventuali tumori cutanei. Come indicato dalle statistiche 2016 dei registri tumori, il numero degli ammalati è in crescita di circa il 20% tra i 50-60 anni e fino al 40% dopo i 70 anni. Ribadisce il professore universitario Argenziano: «La prevenzioneè essenziale. Il nostro scopo giornaliero nella sfida contro i tumori cutanei è quello di riuscire a diagnosticarli precocemente, quando cioè la loro semplice asportazione è garanzia di guarigione definitiva. L'obiettivo di questa giornata è duplice: in primo luogo, offrire all'utenza un accesso gratuito e diretto per una visita dermatologica completa al fine di scoprire se ci sono macchie e lesioni sospette. In secondo luogo, contribuire ad aumentare la consapevolezza delle persone sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria».Venerdì 23 marzo, dalle 10 alle 12, tutti i pazienti under 50 potranno sottoporsi invece allo screening relativo alla psoriasi. Secondo i ricercatori in Italia ne soffrono circa due milioni e mezzo di persone e le cause della malattia non sono ancora del tutto chiare e non esiste una cura definitiva.