Da Napoli il vaccino contro il cancro: «A 80 anni non mi arrendo al male»

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:00

Nonno Luigi, ottant'anni, di arrendersi alla malattia non ne vuole sapere. Lui, abituato a vedersela con la Natura che per anni ha sfidato con eroismo, come solo gli agricoltori sanno fare, non ci ha pensato su neppure una volta quando gli hanno proposto di sottoporsi alla sperimentazione del vaccino anti cancro al fegato.Luigi Turco di Marano, un paesone attaccato a Napoli, è il primo paziente campano a essere sottoposto alla cura con Hepavac. Un uomo di altri tempi, sorpreso del clamore suscitato dall'essere il primo napoletano a sperimentare il vaccino per il dare scacco al tumore al fegato.«Nel 1991 ho scoperto di avere l'epatite C. Oggi so che può essere curata ma a quel tempo non c'erano farmaci. Mi controllavo ma poi l'infezione è diventata cronica ed è degenerata prima in cirrosi e poi in epatocarcinoma». Quando le è stato diagnosticato il tumore?