Natale, Super Green pass e tamponi: ecco le regole per cenone, spostamenti e mercatini

La parola d'ordine, adesso, è mettere in sicurezza il Natale. Lo scorso anno è stata una festa decisamente sotto tono, in pieno lockdown, con famiglie distanti impossibilitate a spostarsi e a raggiungere i propri cari e piccoli gruppi a tavola. Il vaccino non era ancora arrivato in Italia, la scuola superiore era chiusa da due mesi e tutto era fermo per evitare di aggravare la situazione. Ma per il 2021, nel rispetto delle regole, si potrà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati