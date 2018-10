Mercoledì 17 Ottobre 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 09:25

Roberto Cinelli, direttore dell’Unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è stato eletto presidente regionale della Sin, Società Italiana di Neonatologia, sezione Campania.Migliorare la qualità dell’assistenza neonatale attraverso l’adozione di protocolli e standard assistenziali comuni ed aggiornati in tutti i punti nascita della regione, rafforzare i rapporti con la pediatria di famiglia per favorire la massima continuità nel percorso postdimissione del neonato prematuro e/o con bisogni assistenziali particolari e complessi, implementare i rapporti di collaborazione con i rappresentanti della sanità regionale attraverso il coinvolgimento della Sin in tutti i processi di programmazione che interessano il percorso nascita in Campania, sono tra i punti principali del programma del dottor Cinelli, neopresidente della Sin per il prossimo triennio.Cinelli attualmente dirige un reparto all’avanguardia per struttura e dotazioni tecnologiche, alla cui realizzazione ha dedicato tutto il suo impegno affiancato dal sostegno della dottoressa Costantini, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud . Il reparto, inaugurato dal governatore Vincenzo De Luca poco più di 2 anni fa e di recente oggetto di visita da parte della ministra Grillo, rappresenta l’unica Terapia Intensiva Neonatale dell’Asl Napoli 3 Sud ed offre assistenza ad una popolazione che sfiora il milione di abitanti su una vasta area geografica. La Sin, Società Italiana di Neonatologia, si propone di favorire e promuovere la ricerca, la didattica e l’assistenza in campo neonatologico. Riunisce oltre 2mila soci in Italia tra medici ed infermieri specializzati, organizzati in nuclei operativi regionali come la Sin Campania con lo scopo di realizzare le finalità statutarie a livello regionale.