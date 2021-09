No vax, dalla tastiera al deserto: «Avrò sbagliato posto?». Slogan improbabili e tesi strampalate

L’adunata via chat su Telegram è carica di adrenalina. La prima: «Alle 14,30 tutti davanti alla stazione». La seconda: «Alle 15 tutti in stazione». Finirà con una trentina di manifestanti no Green pass che ciondolano davanti a Tiburtina, spalleggiati da Forza Nuova, e un manipolo di venti colleghi che gridano slogan allo scalo Garibaldi di Milano, dove l’atmosfera si accende giusto quando due ragazze provano a entrare e vengono respinte dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati