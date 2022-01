No Vax, multe in arrivo: 100 euro da pagare per gli over 50. L’Agenzia delle Entrate spedisce a casa le cartelle

Da martedì partiranno le multe. Cento euro una tantum. Colpiranno coloro che hanno più di cinquant’anni e non sono ancora vaccinati. Questo provvedimento interesserà tutti, mentre dal 15 febbraio altre sanzioni (dai 600 ai 1.500 euro) andranno a interessare solo coloro che lavorano. E saranno anche sospesi, senza stipendio.

Ma di che numeri stiamo parlando? Gli over 50 che fino ad oggi non hanno ricevuto neppure una dose sono 1,7 milioni....

