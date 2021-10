Nobel, ignorati gli inventori del vaccino anti Covid. È polemica: «Il premio doveva andare a loro»

Il premio Nobel per la Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius, docente statunitense di 65 anni, e Ardem Patapoutian, ricercatore libanese di 54 anni fuggito ragazzo da Beirut devastata dalla guerra. Sono stati premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo. «La nostra capacità di percepire il caldo, il freddo e il tatto è essenziale per la sopravvivenza e...

