Nola, conoscere l'Alzheimer: nasce l'associazione Lapa

Giovedì 13 Giugno 2019, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà sabato la presentazione della Libera associazione per l'Alzhheimer: Lapa o.d.v. Voluntary.L'appuntamento è al Museo Archeologico di Nola sala Vaccaro alle 17.30.«Insieme con il cuore per non dimenticare chi dimentica e per aiutare le famiglie coinvolte ad affrontare con consapevolezza e coraggio questa esperienza dolorosa», conoscere l' lzheimer è un primo passo verso un cammino di speranza e di assistenza.Il presidente Filomena Santorelli e gli associati di Lapa o.d.v. Voluntary intraprendono un cammino costruttivo: una rete di professionisti uniti per stare accanto al malato di Alzheimer ed ai suoi familiari.Alla presentazione intervertranno Marilena Mauro, specialista in Comunicazione e marketing; Silvio Peluso, dirigente medico di Neurologia all'ospedale di Nola; Salvatore Allocca, psicologo clinico; Immacolata Meo, arteterapeuta. Parteciperà l'attore Ivan Boragine, musiche a cura di Severino Cavallaro.