La Notte della Ricerca regala l’impegno della Regione: indagini genetiche gratuite in Campania

Sabato 28 Settembre 2019, 17:19

«Questa di stasera non è una serata di speranza ma di fiducia ragionata, non è solo un appello a credere, ma un appello a verificare i risultati e i risultati raggiunti dai ricercatori del Pascale sono straordinari, perché oggi il cancro viene curato e sconfitto in larga parte». Inizia, così, l’intervento di Vincenzo De Luca ieri sera al Pascale, ospite della Notte Europea dei Ricercatori, non prima di aver preso un grande impegno: «La Regione Campania è pronta da subito a partire con le indagini genetiche gratuite per le pazienti affette da tumore ovarico e per i loro familiari». Un investimento che vale la vita di centinaia di donne colpite da un tumore subdolo che rappresenta la quinta causa di morte. Un investimento che va ad aggiungersi ai tanti impegni già assunti nell’ultimo anno dall’Ente di via Santa Lucia: i 140 milioni investiti sulla ricerca del cancro, con un lavoro di coordinamento con il Pascale, altri 40 per dotare il polo oncologico partenopeo della Protonterapia, il trattamento radioterapico più avanzato e presente in Italia soltanto in altre due strutture. De Luca invita poi l’affollatissima sala alla prevenzione. Ricorda i dati emersi dall’ultima indagine del Ministero della Salute: il sud registra meno malati di tumori, ma più morti, segno che qui si arriva tardi ad individuare la malattia.L’intervento del governatore ha aperto una serata in cui in tanti si sono riversati nei laboratori e nei viali dell’Istituto dei tumori di Napoli trasformato in un mega palcoscenico e in tanti hanno assistito a esperimenti, divulgazioni scientifiche, si sono confrontati con i medici, hanno riso, ballato e cantato con gli artisti che gratuitamente hanno aderito all’iniziativa. Un’iniziativa non isolata, tuttavia. La Cappella Sansevero è stata aperta fino alle 23 e il ricavato dei biglietti è stato devoluto a un progetto del Pascale sul melanoma. Gianluca Passeggio, proprietario della pizzeria Don Peppe, ha devoluto tremila euro al polo oncologico, incasso ricavato all’ultimo Pizza Village con la pizza Pascalina, la pizza anticancro nata da un’intuizione dei nutrizionisti del Pascale. Un’ex paziente, sempre ieri, ha festeggiato con amici e parenti il suo compleanno in un locale molto accorsato della città, ma la sua lista dei regali è stato un contributo da destinare alla ricerca oncologica.