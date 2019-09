«M'illumina la scienza», venerdì la notte dei ricercatori al Policlinico Federico II

Giovedì 26 Settembre 2019, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento domani dalle ore 18.30 alle 21.30 per la Notte dei Ricercatori al Policlinico Federico II. La Torre Biologica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sarà illuminata al crepuscolo per dare inizio all'evento: «M'illumina la scienza», che si svolge nell'ambito della manifestazione europea la «Notte dei Ricercatori».Dodici Professori della Scuola e dell'Azienda federiciana si avvicenderanno sul palco dell'Aula Magna «Gaetano Salvatore» per raccontare, con semplicità e rigore scientifico, alcune delle più grandi scoperte in campo biomedico degli ultimi anni. Come le cellule smaltiscono i loro rifiuti e come l'essere umano ha imparato a manipolare il destino delle cellule sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati durante la manifestazione.Si discuterà dei grandi progressi fatti nell'immunoterapia dei tumori e nella terapia genica di malattie gravissime, si parlerà di batteri buoni, di tessuto adiposo e di chirurgia robotica, del rapporto tra cibo e medicina e di quante cose possiamo oggi scoprire di un bambino prima della nascita. Presentazioni agili e vivaci, «pillole di scienza», intervallate a «pillole di musica», brevi intrattenimenti musicali di cui saranno protagonisti gruppi di studenti e professori, coadiuvati da professionisti più esperti. Ognuno potrà utilizzare il suo smartphone per formulare domande e commenti che appariranno, anonimi, sullo schermo in tempo reale. Un evento dedicato alla scienza, che vuole avvicinare la cittadinanza al grande lavoro che i ricercatori svolgono ogni giorno. Luci, colori, curiosità e passione per una notte magicamente… scientifica.