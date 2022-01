Nuovo decreto Covid in vigore da oggi. Quarantena, scuola, green pass, obbligo vaccinale: il testo integrale

Il nuovo decreto del Governo sulle misure anti-Covid è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi. Dalle norme sulla quarantena, passando per l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, fino al conseguente divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d'età, il testo compone una serie di norme volte a contrastare l'andamento della pandemia. Tra critiche degli esperiti, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati