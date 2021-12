Obbligo vaccinale e Green pass: cosa fanno gli altri. In Austria quarantena per i non immunizzati, in Svizzera serve sempre un tampone

In Austria la cena di Natale può svolgersi solo tra vaccinati e da lunedì 20 dicembre se arrivi a Vienna (o entri comunque in Austria) e non sei vaccinato devi metterti in quarantena per dieci giorni. È una mappa molto variegata quella delle restrizioni anti Covid in Europa: soprattutto per chi viaggia. In Svizzera chi non ha ricevuto il vaccino contro il Covid non può entrare nei ristoranti o nelle piscine, come in Italia dove il Super Green...

