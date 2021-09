Vaccini, 3,4 milioni di over 50 senza una dose. Chi sono (e perché rischiano di riempire gli ospedali)

Gli over 50 hanno il tasso di letalità più alto in caso di contagio e più elevate, rispetto ai giovani, sono le probabilità di finire in ospedale. Eppure, mentre i 20enni sono corsi a vaccinarsi, tra coloro che hanno più di cinquant'anni ci sono ancora 3,4 milioni di italiani che non hanno ricevuto neppure una dose. Sono coloro che, con la variante Delta che ha una R con zero tra 6 e 8, dunque una capacità di trasmissione molto più elevata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati