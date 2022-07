Alberto Zangrillo, Omicron e la sua provocazione. «Accade che lavativi seriali, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici». A sollevare la questione, intervenendo sul tema dei positivi asintomatici in questi giorni di impennata dei contagi Covid, è il prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele.

Accade che lavativi seriali, positivi al test #COVID19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 7, 2022

«Così si distrugge il Paese», scrive in un tweet.

«Siamo in un'ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza» contro i contagi Covid-19. «Tutti i Paesi, invece, non solo l'Italia, hanno rinunciato a combattere il virus- E il virus poi ti castiga», ha invece detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e ordinario di Igiene all'università Cattolica, ospite di Buongiorno su Sky Tg24.

