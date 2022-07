Omicron 5, perché «l'immunità ibrida» da vaccino e contagio non protegge dalle nuove infezioni

La sottovariante Omicron BA.5 più infettiva è ufficialmente il ceppo Covid dominante negli Stati Uniti. Ma non solo. BA.5 è stata legata alla sua sottovariante sorella Omicron, BA.4, poiché entrambi avevano costantemente superato BA.2.12.1 - che a sua volta aveva guidato casi nell'ultimo mese o giù di lì. Dopo che la variante originale di Omicron è apparsa sulle coste degli Stati Uniti alla fine dell'anno scorso e ha causato l'ondata più letale della pandemia, una successione di sottovarianti di Omicron è andata e tornata, anche in Europa (naturalmente in Italia): BA.1.1, BA.2, BA.2.12.1 e ora BA.4 e BA.5. BA.5 è stata identificata per la prima volta in Sud Africa il 26 febbraio.

Meno di un mese fa, il 4 giugno, rappresentava solo il 9,6% dei casi negli Stati Uniti. Oggi, il CDC (il centro di controllo delle malattie Usa) stima che la sottovariante sia responsabile di circa il 54% dei nuovi casi qui. Ossia il doppio di BA.2.12.1, che ora rappresenta il 27% delle infezioni. L'aumento di BA.5 lascia anche la sottovariante sorella BA.4 nella polvere, ormai al 16%. È un'impennata più rapida di quella di qualsiasi altra variante nel corso della pandemia. E ce ne sono state molte.

Uno dei motivi per cui BA.5 è così dominante è che sembra essere più trasmissibile anche di BA.2.12.1 — (BA.4 ha alcune delle stesse mutazioni della proteina spike chiave di BA.5, ma non ha avuto lo stesso impatto). «La sottovariante Omicron BA.5 è la versione peggiore del virus che abbiamo visto», ha spiegato Eric Topal, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, professore di medicina molecolare e vicepresidente esecutivo di Scripps Ricerca, in un post. «Porta la fuga immunitaria, già estesa, al livello successivo e, in funzione di ciò, una maggiore trasmissibilità, ben oltre Omicron (BA.1) e altre varianti della famiglia Omicron che abbiamo visto».

In altre parole, BA.5 è molto più brava a eludere l'immunità fornita dai vaccini e particolarmente brava a schivare l'immunità conferita da una precedente infezione. Ad esempio, BA.4 e BA.5 hanno recentemente provocato un'impennata sostanziale in Sud Africa che non è stata influenzata dall'alto livello di immunità della contea. Secondo la rivista Nature, coloro che hanno «immunità ibrida» dalla vaccinazione e da un'infezione pregressa sono meno in grado di scongiurare il BA.4 o il BA.5 rispetto ai ceppi precedenti. Questo perché i vaccini che abbiamo ora prendono di mira le proteine ​​spike dei ceppi precedenti. E le nuove varianti hanno alcune mutazioni molto diverse.

“The Omicron sub-variant BA.5 is the worst version of the virus that we’ve seen” https://t.co/REUKuJWx9l — Dr David Berger, aBsuRdiSTe cROnickLeR (@YouAreLobbyLud) July 7, 2022

Sebbene i vaccini siano meno efficaci, sono comunque più efficaci dell'immunizzazione attraverso l'infezione. I vaccini aiutano anche le persone infette da BA.4 e BA.5 a scongiurare meglio gli effetti più cattivi del virus. I ricoveri e i decessi non sono aumentati in modo significativo, ma in Portogallo ci sono volute tre settimane dopo il picco di BA.5 nei casi prima che i decessi raggiungessero il picco. Una capacità più potente di reinfettare significa anche che BA.5 ha una platea più ampia di potenziali vettori. Mentre altre varianti sono limitate dalla protezione offerta dal vaccino, BA.5 può tornare indietro attraverso popolazioni che presumono di essere più protette di quanto non siano in realtà.

In Europa, il Portogallo è il paese più colpito dalle nuove sottovarianti Omicron. Ha registrato un picco di casi il 16 maggio, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. I decessi in quel paese hanno raggiunto il picco quasi esattamente tre settimane dopo, il 6 giugno.

