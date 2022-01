Omicron, più bambini contagiati: ecco i rischi e la sindrome causata (che risparmia i neonati)

La variante Omicron ha sintomi più lievi rispetto a tutte le altre, e questo è chiaro un po’ in tutte le fasce d’età. Risultati positivi arrivano anche dai bimbi più piccoli, anche se è possibile notare lievi sfumature tra i casi pediatrici e quelli neonatali di Covid-19. Per quelli sotto i 5 anni, intanto, un dato virtuoso c’è: il rischio di andare a finire in ospedale per la malattia è ridotto di un terzo. Uno studio in pre-pubblicazione,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati