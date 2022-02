Covid, Ballabio: «Omicron al capolinea, altre varianti sono possibili ma saranno più deboli»

Professor Andrea Ballabio, con Omicron l'epidemia è al capolinea?

«Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima comprendere come si comporta il virus».

E per farlo, voi genetisti del Tigem, che lei coordina, studiate e mappate il genoma. È così?

«Il nostro progetto di ricerca analizza dal punto di vista genetico una serie di malattie non diagnosticate per dare una risposta a quei casi per i quali la medicina non è ancora riuscita a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati