Omicron, Sileri: «Stiamo andando verso endemia». Cosa significa e la differenza con “pandemia”

«Stiamo andando verso il passaggio da pandemia a endemia». Come già successo la scorsa estate, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato come evolverà la diffusione del Covid nel 2022.

A “Pomeriggio cinque news” su Canale 5 ha provato a rassicurare i cittadini: «Abbiamo in circolazione la Omicron, andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda delle situazione. Con Omicron stiamo andando verso endemia, quindi niente panico».

APPROFONDIMENTI LA NOVITÀ Quarantena ridotta per chi ha fatto la terza dose, governo studia... L'EPIDEMIA Omicron e Covid, nell'ultima settimana «+42% di nuovi... L'EPIDEMIA Super Green pass al lavoro, terza dose a 4 mesi e mascherine: cabina...

Epidemia, pandemia, endemia: le differenze

Il Covid-19 ha cominciato il suo percorso come epidemia, che si è diffusa da Wuhan in Cina. L'11 marzo 2020 è stato dichiarato pandemia. E secondo il Pierpaolo Sileri il prossimo anno diventerà endemia. Cosa cambierà?

Epidemia - Si verifica quando un soggetto è ammalato. Solitamente ci si riferisce al termine di epidemia quando si ha a che fare con un aumento del numero dei casi oltre l'atteso in una particolare area e in uno specifico intervallo temporale.

Pandemia - L'epidemia che si diffonde tra i vari paesi del mondo diventa pandemia. Secondo la definizione fornita dall'Iss, in base alla suscettibilità della popolazione e alla circolazione del germe una malattia infettiva puo’ manifestarsi in una popolazione in forma epidemica, endemica o sporadica.

Endemia - La trasformazione in endemia sarà una notizia positiva. Questo perché una malattia è considerata endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo. Sileri ha spiegato che chi è vaccinato non avrà grossi danni nella nuova fase. La fluttuazione del virus nella fase endimica è leggera e dipende dal numero di suscettibili e stagionalità.