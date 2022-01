Omicron, quando sarà la fine della pandemia? La teoria smentita di Smith e l'evoluzione del virus

Il virus che evolve non si indebolisce. La teoria che vorrebbe il Covid (così come gli altri virus) meno virulento ogni volta che muta, è stata superata e ampiamente smentita. E' rimasta come una leggenda metropolitana, che si tramanda di generazione in generazione, ma la scienza ci ha messo da anni una pietra sopra. L'idea era nata alla fine del 1800 dagli studi del Dr. Theobald Smith. Successivamente è stata soprannominata "legge della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati