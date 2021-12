Omicron, sequenziamento: inutilizzati test e laboratori, così l'Italia ignora la nuova variante

L’Italia ha un grosso problema con il sequenziamento. E non solo perché a un anno dall’annuncio della sua istituzione da parte del ministero della Salute il Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 è ancora fermo al palo (non sfruttando quindi la capacità dei laboratori della Penisola) ma anche perché sembriamo rifiutare le soluzioni più semplici già adottate da Paesi che si sono dimostrati molto più abili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati