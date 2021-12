Una persona infettata dalla variante Omicron di Sars Cov-2 ha tra il 31% e il 45% in meno delle probabilità di andare al pronto soccorso rispetto a un contagio di variante Delta e tra il 50 e il 70% in meno di essere ricoverato in ospedale. Lo dice uno studio dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito pubblicato sul British Medical Journal.

